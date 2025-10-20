У Гонконгу вантажний літак впав у море під час посадки: є загиблі (фото)

Двоє людей загинули внаслідок авіакатастрофи, що сталася рано вранці в понеділок у Міжнародному аеропорту Гонконгу. Вантажний літак Boeing 747 авіакомпанії Emirates під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги, ймовірно, зачепив службовий автомобіль і впав у море.

Про це повідомляє South China Morning Post. Інцидент стався близько 3:50 ранку за місцевим часом. Літак, що виконував рейс EK9788 із Дубая, не зміг своєчасно зупинитися під час посадки на північній смузі. За попередніми даними, він вийшов за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з наземним транспортним засобом і після цього впав у море.

У результаті загинули двоє чоловіків — 30 і 41 року, які перебували в пошкодженому автомобілі. Спочатку їх вважали зниклими безвісти, однак рятувальники виявили тіла під час пошукової операції. Молодший із чоловіків був знайдений близько 5:55 ранку, старшого доставили до лікарні Північного Лантау, де медики констатували смерть о 6:26 ранку.

Члени екіпажу вантажного літака не постраждали.

Аварія спричинила значні перебої в роботі одного з найбільших аеропортів світу — північну злітно-посадкову смугу закрили, а протягом понеділка скасували щонайменше 12 вантажних рейсів.

Влада Гонконгу вже розпочала розслідування причин інциденту. Представник Бюро транспорту та логістики наголосив, що безпека польотів залишається пріоритетом, а Управління з розслідування авіаційних подій проводить ретельну перевірку обставин катастрофи.

"Департамент цивільної авіації та Адміністрація аеропорту Гонконгу співпрацюють, щоб забезпечити стабільну та безпечну роботу аеропорту", — зазначив речник.

