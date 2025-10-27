У якому випадку військового можуть позбавити статусу УБД

Українські військові, які брали участь у захисті країни від російської агресії, мають право на статус учасника бойових дій (УБД). Цей статус надає широкий перелік соціальних гарантій — безоплатне медичне обслуговування, пільги на оплату комунальних послуг, переваги при вступі до закладів освіти та підтримку членів сім’ї. Водночас закон визначає обставини, за яких такий статус може бути скасований разом із усіма відповідними пільгами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №203, рішення про надання, підтвердження чи позбавлення статусу УБД ухвалюють комісії при силових структурах — Міністерстві оборони, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужбі, ДСНС та інших. Якщо виникають спірні випадки, остаточне рішення приймає міжвідомча комісія при Міністерстві у справах ветеранів. Про це пише veteran.com.ua.

Підставами для позбавлення статусу учасника бойових дій є три конкретні ситуації. По-перше, це вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину — якщо військовий умисно порушив закон під час виконання службових завдань, а його провину підтверджено вироком суду. По-друге, подання неправдивих відомостей — наприклад, підробка документів чи викривлення інформації про участь у бойових діях або місце служби. Третя підстава — добровільна відмова від статусу, коли особа особисто звертається із відповідною заявою.

Для ухвалення рішення комісія спирається на офіційні документи — вирок суду, матеріали військової частини, довідки державних органів або письмову заяву самого військовослужбовця.

Після надходження матеріалів комісія має місяць для розгляду справи. У разі виявлення підстав для позбавлення статусу УБД вона ухвалює відповідне рішення, про що військового інформують письмово. З цього моменту посвідчення втрачає чинність, а пільги — скасовуються.

Разом зі статусом військовий втрачає право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг, переваги під час працевлаштування, безкоштовний проїзд, пільгове лікування, а також соціальні гарантії для родини.

Втім, рішення комісії можна оскаржити у суді. Якщо суд встановить, що позбавлення статусу було безпідставним, посвідчення учасника бойових дій поновлюється, а пільги та виплати — повертаються.

