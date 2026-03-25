Напередодні Великодня різко зросла вартість популярного продукту: скільки коштує

Наприкінці березня 2026 року в Україні зафіксовано помітне зростання цін на курячі яйця. Під час аналізу онлайн-магазинів провідних мереж супермаркетів стало видно, що в більшості з них мінімальна вартість упаковки зросла приблизно на 4–5 грн.

За даними моніторингу, який наводить портал Новини.LIVE, станом на вівторок, 24 березня, середня ціна десятка яєць у торговельних мережах продовжує змінюватися у бік підвищення. Згідно з інформацією, середня вартість упаковки курячих яєць наразі становить близько 87,16 грн.

Індекс споживчих цін у березні сягнув 100,98%, що свідчить про зростання приблизно на 0,98% у порівнянні з попереднім місяцем. Водночас реальні ціни в супермаркетах демонструють більш помітну динаміку підвищення.

У ході моніторингу онлайн-пропозицій встановлено мінімальні ціни на упаковку яєць у різних мережах: у Сільпо — 65,91 грн, у Варусі — 69,80 грн, у Новусі — 78,99 грн (зростання приблизно на 5,40 грн), у Форі — 79,50 грн (+4,60 грн), в Ашані — 79,50 грн (+3,60 грн), у Метро — 79,50 грн (+3,50 грн), в АТБ — 80,60 грн (+3,90 грн), а в МегаМаркеті — 92 грн (+3,80 грн).

Окремо варто зазначити, що частина споживачів обирає купувати яйця поштучно, адже така форма продажу зазвичай дешевша через відсутність витрат на фасування та брендовану упаковку. Проте навіть цей сегмент ринку відчуває подорожчання напередодні Великодня, коли попит традиційно зростає.

Так, у різних мережах ціни на поштучні яйця коливаються: у Варусі — близько 5,69 грн за штуку (без знижки — 6,29 грн), у Форі — 6,89 грн, у Новусі — 6,80 грн, а в МегаМаркеті — до 8 грн за одиницю. Зростання вартості пояснюється сезонним фактором: наближення святкового періоду суттєво підвищує попит, що впливає на баланс попиту і пропозиції на ринку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!