В Україні зросла ціна на популярний продукт: яка ціна за кілограм

Багато українців традиційно віддають перевагу гречці, рису, вівсянці та іншим злаковим, проте останнім часом ціни на ці продукти почали зростати. З наближенням зими ситуація на полицях супермаркетів стає дедалі помітнішою, тому споживачів хвилює питання, якою буде вартість круп до кінця 2025 року.

Поки ситуація залишається відносно стабільною, однак уже спостерігається тенденція до поступового подорожчання, особливо на гречку. У жовтні середня ціна становила близько 40,88 грн за кілограм, а в листопаді вона зросла до 41,72 грн. Про це розповів економіст Володимир Чиж в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE.

Рис наразі коштує близько 56 грн за кілограм, і хоча попит на нього стабільний, ціна може зрости через складнощі з імпортом або переробкою.

За словами Чижа, різких цінових стрибків поки не очікується, проте перебої з електроенергією чи логістикою можуть суттєво вплинути на собівартість продукції. У такому разі злакові дійсно подорожчають. Експерт прогнозує, що до кінця року ціни можуть зрости приблизно на 10%. Зокрема, гречка може подорожчати ще на 7–10%, якщо скоротяться посівні площі, а попит залишиться стабільним. Водночас суттєвого, на 30–40%, зростання вартості найближчим часом не очікується.

За офіційними даними, у вересні середня ціна гречки становила 34,86 грн за кілограм, а станом на 10 листопада — вже 41,97 грн. Вартість рису, навпаки, трохи знизилася: з 58,04 грн/кг на початку осені до приблизно 56 грн нині.

У торговельних мережах ціни також різняться. В АТБ гречку можна придбати за 39,90 грн/кг, у "Сільпо" — за 46,19 грн (зі знижкою — 38,99 грн), а у "Варусі" — близько 34,50 грн за упаковку 900 г. Щодо рису, то вартість кілограма пропареного продукту коливається від 40,40 до 41,99 грн залежно від мережі.

Таким чином, попри незначні коливання, експерти прогнозують помірне зростання цін на крупи до кінця року, без різких стрибків або дефіциту.

