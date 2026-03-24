У тимчасово окупованому Севастополі стався вибух у багатоповерхівці: двоє загиблих, вісім поранених (фото)
В окупованому Криму заявили про вибух у житловому будинку в Севастополі, внаслідок якого загинули двоє людей, ще восьмеро отримали травми. Вибух стався в одному з житлових будинків і спричинив значні руйнування. У квартирі на першому поверсі частково обвалилася стіна, а також зазнали пошкоджень міжповерхові перекриття з першого по третій поверхи.
Ударна хвиля зачепила й сусідню будівлю. Про інцидент повідомив так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв у соцмережах.
У прилеглому будинку виникли пожежі одразу у двох під’їздах. За твердженням окупаційної влади, вогонь вдалося локалізувати.
Мешканців двох будинків евакуювали, для них організували тимчасові пункти розміщення. Причини вибуху наразі встановлюють.
Згодом з’явилася уточнена інформація про кількість постраждалих — їх стало восьмеро.
