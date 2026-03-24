Во временно оккупированном Севастополе произошел взрыв в многоэтажке: двое погибших, восемь раненых (фото)

В оккупированном Крыму заявили о взрыве в жилом доме в Севастополе, в результате которого погибли два человека, еще восемь получили травмы. Взрыв произошел в одном из жилых домов и повлек за собой значительные разрушения. В квартире на первом этаже частично обрушилась стена, а также получили повреждения межэтажные перекрытия с первого по третий этажи.

Ударная волна задела и соседнее здание. Об инциденте сообщил так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев в соцсетях.

В близлежащем доме возникли пожары сразу в двух подъездах. По утверждению оккупационных властей, огонь удалось локализовать.

Жителей двух домов эвакуировали, для них организовали временные пункты размещения. Причины взрыва устанавливают.

Впоследствии появилась уточненная информация о количестве пострадавших – их стало восемь.

