Виплати на дітей до 18 років: хто з матерів має право

Одинокі матері в Україні мають право на державну грошову допомогу, проте для її отримання потрібно відповідати певним умовам. Пенсійний фонд України пояснив, хто може скористатися цією виплатою та як її оформити.

Право на допомогу має жінка, яка не перебуває у шлюбі, а у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька. Про це повідомляє ПФУ.

Також це можливо, якщо дані про батька були внесені за вказівкою матері у встановленому законом порядку. Якщо жінка проживає з чоловіком та веде з ним спільне господарство, навіть без офіційного шлюбу, вона не може претендувати на цю допомогу.

Розмір виплати визначається залежно від доходу сім’ї. Береться прожитковий мінімум для дитини та віднімається середній дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців. Отримана різниця і становить суму допомоги. Водночас існують граничні розміри виплат: до 2563 гривень на дітей віком до 6 років, до 3196 гривень — для дітей від 6 до 18 років, а для студентів, які продовжують навчання, — до 3028 гривень, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Щоб оформити виплату, одинока мати має звернутися до Пенсійного фонду або до найближчого ЦНАПу. Разом із заявою необхідно подати документи, що підтверджують підстави для отримання допомоги. Серед них — витяг або довідка з Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини, копія свідоцтва про народження, а також декларація про доходи та майновий стан. Якщо в декларації зазначено доходи, яких немає у державних реєстрах, потрібно додати довідку, що підтверджує їхній розмір.

