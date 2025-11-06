Выплаты на детей до 18 лет: кто из матерей имеет право

Одинокие матери в Украине имеют право на государственную денежную помощь, однако для ее получения нужно соответствовать определенным условиям. Пенсионный фонд Украины объяснил, кто может воспользоваться этой выплатой и как ее оформить.

Право на помощь имеет женщина, не состоящая в браке, а в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце. Об этом сообщает ПФУ.

Также это возможно, если данные об отце были внесены по указанию матери в установленном законом порядке. Если женщина проживает с мужчиной и ведет с ним общее хозяйство, даже без официального брака, она не может претендовать на помощь.

Размер выплаты определяется в зависимости от дохода семьи. Взимается прожиточный минимум для ребенка и вычитается средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев. Получена разница и составляет сумму пособия. В то же время существуют предельные размеры выплат: до 2563 гривен на детей в возрасте до 6 лет, до 3196 гривен – для детей от 6 до 18 лет, а для студентов, продолжающих обучение, – до 3028 гривен, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.

Чтобы оформить выплату, мать должна обратиться в Пенсионный фонд или в ближайший ЦНАП. Вместе с заявлением необходимо подать документы, подтверждающие основания получения помощи. Среди них — выписка или справка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка, копия свидетельства о рождении, а также право на доходы и имущественное состояние. Если в декларации указаны доходы, отсутствующие в государственных реестрах, нужно добавить справку, подтверждающую их размер.

