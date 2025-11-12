Забудете про СТО: топ найнадійніших кросоверів

Кросовери залишаються одним із найпопулярніших видів легкових автомобілів у світі, адже поєднують комфорт, універсальність і сучасний дизайн. Водночас багато водіїв віддають перевагу позашляховикам, які пропонують ще більше можливостей, зокрема під час поїздок бездоріжжям.

Видання SlashGear оприлюднило рейтинг п’яти найнадійніших кросоверів і позашляховиків 2025 року. Оцінювання проводили експерти J.D. Power, які визначили моделі, що відзначилися високою якістю збірки, надійністю та задоволеністю власників. Про це пише enovosty.

Серед субкомпактних кросоверів перше місце отримав Nissan Kicks, який набрав 88 зі 100 балів. Ця модель відзначається низькою витратою пального та доступною ціною, що зробило її однією з найпопулярніших у своєму класі.

У категорії компактних кросоверів найнадійнішою визнано Toyota RAV4. Автомобіль отримав 87 балів і здобув схвальні відгуки за практичність, комфорт та здатність долати легке бездоріжжя.

Серед кросоверів середнього розміру лідером став Nissan Murano, який також набрав 88 балів. Фахівці відзначили його просторий салон, приємну динаміку руху та покращену якість у порівнянні з попередніми поколіннями моделей цього бренду.

Найнадійнішим серед повнорозмірних кросоверів названо GMC Acadia, який отримав 87 балів. Попри значні розміри, автомобіль має економну витрату палива та пропонує комфортабельний інтер’єр із сучасним обладнанням.

А серед великих позашляховиків першість здобув Chevrolet Tahoe, який набрав 78 балів. Цей автомобіль вирізняється містким салоном і багажником, а власники відзначають його зручність у керуванні та легкість під час паркування, незважаючи на габарити.

