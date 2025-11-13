Землю накрила магнітна буря екстремального рівня: прогноз на 13 листопада

13 листопада Землю накриє екстремальна магнітна буря. Фахівці прогнозують дуже високу геомагнітну активність, спричинену серією потужних викидів корональної маси, що сталися на Сонці 9, 10 та 11 листопада.

За результатами спостережень, минулої ночі геомагнітне поле піднялося до рівня G4, що відповідає сильній бурі, після проходження двох сонячних викидів. Про це повідомляє Британська геологічна служба

До того ж, 11 листопада на Сонці зафіксували спалах класу X5.1, який спричинив ще один швидкий потік плазми — він має досягнути Землі саме сьогодні.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Через посилений сонячний вітер та нестабільне магнітне поле експерти не виключають повторних стрибків активності до рівня G5, тобто екстремальної бурі. Протягом дня можливі коливання між рівнями G3–G4.

Наслідки цієї події відчуватимуться ще кілька днів після 13 листопада, хоча інтенсивність поступово зменшуватиметься.

Метеочутливим людям у цей період радять знизити фізичне навантаження, уникати стресів і забезпечити собі достатній відпочинок.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!