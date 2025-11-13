Землю накрыла магнитная буря экстремального уровня: прогноз на 13 ноября

13 ноября Землю покроет экстремальная магнитная буря. Специалисты прогнозируют очень высокую геомагнитную активность, вызванную серией мощных выбросов корональной массы на Солнце 9, 10 и 11 ноября.

По результатам наблюдений, минувшей ночью геомагнитное поле поднялось до уровня G4, соответствующего сильной буре, после прохождения двух солнечных выбросов. Об этом сообщает Британская геологическая служба

К тому же, 11 ноября на Солнце зафиксировали вспышку класса X5.1, которая вызвала еще один быстрый поток плазмы — она должна достичь Земли именно сегодня.

Из-за усиленного солнечного ветра и нестабильного магнитного поля эксперты не исключают повторных скачков активности до уровня G5, то есть экстремальной бури. В течение дня возможны колебания между уровнями G3–G4.

Последствия этого события будут ощущаться еще через несколько дней после 13 ноября, хотя интенсивность будет постепенно уменьшаться.

Метеочувствительным людям в этот период советуют снизить физическую нагрузку, избегать стрессов и обеспечить себе достаточный отдых.

