30 хвилин сну щодня протягом 12 років: як зовнішньо змінився чоловік з незвичайним режимом
Японець спав лише по 30 хвилин на добу протягом 12 років, прагнучи "подвоїти" своє життя. Він заявляє, що цей метод значно покращив його продуктивність.
Про це повідомляє SCMP.
40-річний Дайсуке Хорі з префектури Хьоґо стверджує, що тренував свій мозок і тіло працювати ефективно з мінімумом сну і при цьому не відчувати втоми.
Хорі – підприємець, захоплений музикою, живописом і механічним дизайном. 12 років тому він почав скорочувати свій сон, аби мати більше активних годин на день, і згодом зменшив його до 30-45 хвилин на добу. "Займаючись спортом або випиваючи каву за годину до їжі, можна уникнути відчуття сонливості", – розповідає він.
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У 2016 році Дайсуке Хорі заснував Японську асоціацію тренерів з короткого сну, де проводить курси, присвячені сну та здоров’ю. "Люди, які постійно повинні концентруватися на своїй роботі, отримують більше користі від якісного сну, ніж від його тривалості. Наприклад, лікарі і пожежники мають коротші періоди відпочинку, але їх ефективність залишається високою", – зазначає він.
Японський телеканал Yomiuri TV відстежував Хорі протягом трьох днів у реаліті-шоу "Чи підеш ти зі мною?". В один з днів Хорі спав лише 26 хвилин, але прокинувся природно і сповнений енергії. Після сніданку він вирушив на роботу і встиг на тренування в спортзалі.
В резюме Хорі зазначено, що він навчив більше 2100 студентів техніці ультракороткого сну. Одна з його студенток розповіла Yomiuri TV, що після навчання скоротила свій сон з восьми годин до 90 хвилин і дотримується цього режиму вже чотири роки, при цьому зберігаючи відмінний стан шкіри та психічне здоров’я.
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Цей феномен викликав жваве обговорення в соціальних мережах. Один користувач написав: "Він справжній майстер тайм-менеджменту. Я теж хочу навчитися спати менше і працювати ефективніше". Водночас інша людина зауважила: "Це планування свого життя заздалегідь! Хоча мозок може не потребувати сну, серце може не витримати".
Лікарі попереджають, що ультракороткий сон не підходить для всіх і може мати негативні наслідки. "Дорослим рекомендується спати від семи до дев'яти годин на добу. Сон є важливим для відновлення організму і мозку", – пояснив виданню Го Фей, невропатолог з лікарні Хуачжунського університету науки і технологій у Шеньчжені. — "Хронічне недосипання може призвести до погіршення пам'яті, ослаблення імунної системи, розладів настрою та підвищення ризику серцево-судинних захворювань".
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