5 народних способів виміряти температуру тіла без градусника
Виміряти температуру тіла з точністю до десятих градуса без інструментів неможливо, але навіть побутові термометри можуть показувати температурне значення з похибкою.
Але, як правило, висока точність при вимірюванні температури тіла не дуже то і потрібна. Достатньо з'ясувати, чи є лихоманка, тобто коли температура вище 38 °C, адже саме вона вважається одним із ключових симптомів при діагностиці різних захворювань.
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Є 5 основних порад, які допоможуть приблизно виміряти температуру тіла. Окремо ці методи не дадуть точного "діагнозу", але разом можуть замінити термометр, якщо його немає під рукою.
- Торкніться лоба, при лихоманці він стає гарячим. Щоб не помилитися, не перевіряйте, чи є у вас жар самостійно. Ваші руки також можуть бути гарячими, тому ви не відчуєте підвищену температуру. Використовуйте задню сторону долоні, де шкіра чутливіша до температури. Перед перевіркою переконайтеся, що у приміщенні не надто спекотно та не надто холодно. Якщо рука замерзла, чоло може здатись дуже теплим, і навпаки, якщо рука дуже тепла, то можна легко не помітити жар;
- Торкніться грудей або спини. Так само використовуйте тильну сторону долоні, і якщо груди чи спина здаються гарячими, швидше за все, у людини лихоманка;
- Перевірте колір обличчя. Почервонілі щоки – це ще одна вірна ознака, яку беруть до уваги лікарі. Оцінювати колір обличчя варто, тільки якщо людина перебуває у спокої. При активному русі або відразу після фізичних навантажень щоки теж можуть почервоніти, і це буде скоріш за все не через підвищену температуру;
- Виміряйте пульс. Нормальна частота серцевих скорочень у дорослих та дітей старше 10 років – 60-100 ударів за хвилину. У дошкільнят нормальний пульс не перевищує 120 ударів, у дітей віком від року до двох – 130, а у немовлят до року – 160. Як показують дослідження, при лихоманці серце б'ється швидше. Кожні 8-10 циклів серцебиття понад норму дозволяють запідозрити, що температура тіла підвищилася на один градус;
- Проаналізуйте самопочуття. Підвищена температура зазвичай супроводжується іншими характерними симптомами, які відчуває хвора людина, тому не варто нехтувати цією інформацією.
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Головними симптомами лихоманки є:
- Жар – людині здається, ніби вона "горить";
- Озноб – попри внутрішній жар, люди з лихоманкою часто тремтять від холоду. Хоча температура повітря у приміщенні при цьому буває нормальною чи навіть підвищеною;
- Виражена слабкість – підвищена сонливість чи просто серйозна втома;
- Сильне потовиділення – у людини з лихоманкою шкіра нерідко здається липкою та вологою на дотик;
- Погане самопочуття – люди не завжди можуть описати, що саме їх турбує, при цьому загальний стан говорить сам за себе;
- Нудота – слабка або дуже сильна;
- Головний біль – ще один частий симптом при лихоманці.
Гарячка може сигналізувати про справді небезпечні захворювання, тому якщо ви виявили декілька ознак лихоманки, терміново дзвоніть терапевту, якщо припускаєте жар і при цьому спостерігаєте такі симптоми:
- ригідність потиличних м'язів шиї, коли людина не може повернути чи нахилити голову;
- сплутана свідомість;
- різкі зміни в емоційному стані, наприклад, яскраво виражену тривожність або дратівливість;
- висип будь-якого виду, що розповсюджується по тілу;
- фотофобію, тобто болючі відчуття в очах при погляді на світло;
- зневоднення, його можна припустити по темному кольору сечі, очам, що запали, відсутності сліз при плачі;
- судоми.
Також проконсультуватися з лікарем потрібно, якщо лихоманку не виходить збити за допомогою жарознижувальних препаратів на основі парацетамолу або ібупрофену, або якщо гарячка зберігається понад 5 днів.
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