Актуально у період відключень світла: що таке EcoFlow та який обрати для квартири

Через регулярні та тривалі блекаути українці масово повернулися до теми резервного живлення. Особливо актуально це для мешканців багатоповерхівок, де генератор поставити неможливо через шум, вихлопи та правила будинку.

Саме тому попит на портативні зарядні станції EcoFlow зріс стрімко — вони компактні, легкі, мобільні та дозволяють переносити пристрій з кімнати в кімнату чи навіть між квартирами. Про це пише OBOZ.

Чим EcoFlow відрізняється від звичайних павербанків і генераторів

Зовні EcoFlow нагадує великий павербанк, але потужність у нього значно вища. Завдяки розетці 220 В станція може живити побутову техніку, ноутбуки, роутери, холодильники та освітлення годинами чи навіть днями (залежно від моделі та ємності).

Головні переваги порівняно з бензиновими/дизельними генераторами:

Безшумність — працює тихо, як звичайний гаджет;

— працює тихо, як звичайний гаджет; Екологічність — нуль викидів, можна використовувати в приміщенні;

— нуль викидів, можна використовувати в приміщенні; Безпечність — немає ризику отруєння чадним газом;

— немає ризику отруєння чадним газом; Мобільність — вага від 3–5 кг (молодші моделі) до 20–30 кг (потужні), легко переносити;

— вага від 3–5 кг (молодші моделі) до 20–30 кг (потужні), легко переносити; Швидка зарядка — багато моделей заряджаються від мережі за 1–2 години.

Скільки коштують зарядні станції EcoFlow в Україні (січень 2026)

Ціни в офіційних магазинах (Rozetka, Comfy, Epicentr, YASNO shop, авторизований EcoFlow Ukraine) коливаються залежно від моделі, ємності та комплектації. Актуальний діапазон — від 25 000 грн до 145 000 грн і вище за топові версії з додатковими батареями.

Популярні моделі (орієнтовні ціни на січень 2026):

EcoFlow RIVER 3 / RIVER 2 — від 10 000–25 000 грн (компактні, для гаджетів і малого навантаження);

— від 10 000–25 000 грн (компактні, для гаджетів і малого навантаження); EcoFlow DELTA 2 / DELTA 2 Max — 50 000–90 000 грн (універсальний вибір для квартири);

— 50 000–90 000 грн (універсальний вибір для квартири); EcoFlow DELTA Pro — 100 000–150 000 грн+ (потужні, для холодильника, опалення тощо).

Важливо: перевіряйте наявність на складі — популярні моделі швидко розкуповують, і доводиться чекати поставки або брати аналог.

Як правильно підібрати потужність: використовуйте калькулятор

Щоб не переплатити за зайву ємність або не купити слабку станцію, скористайтеся популярним онлайн-калькулятором (один з найпоширеніших — https://rewlogan.com/power або аналогічний на uStore / інших сайтах).

Інструкція проста:

Оберіть пристрої, які плануєте живити (роутер, лампи, ноутбук, холодильник тощо). Вкажіть їхню потужність у ватах (Вт) і скільки годин на добу вони працюватимуть. Калькулятор видасть мінімальну необхідну ємність (Вт·год) і робочу потужність станції.

Приклад розрахунку:

Wi-Fi роутер 10 Вт — 5 годин;

LED-лампа 10 Вт — 3 години;

Ноутбук 60 Вт — 3 години;

Холодильник 100 Вт — 24 години.

Результат: мінімум 2660 Вт·год ємності та робоча потужність ~180 Вт.

Пам’ятайте: це приблизний розрахунок. Для точності додайте запас 20–30% на пускові струми (особливо для холодильника) та враховуйте реальні параметри ваших приладів.

Важливі правила використання EcoFlow

Ніколи не підключайте станцію до мережі через "подвійну вилку" (кабель з двома вилками) — це небезпечно і може пошкодити пристрій.

Підключайте споживачі безпосередньо до станції.

Якщо бракує розеток 220 В — використовуйте якісний подовжувач (без перевантаження).

Зберігайте станцію в сухому прохолодному місці, уникайте прямих сонячних променів.

Нагадаємо, ми вже писали, який тип акумулятора обрати для будинку та квартири.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!