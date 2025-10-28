Армія рф атакувала Чернігівщину: горіла база відпочинку, є постраждала (фото)

Увечері 27 жовтня російські війська завдали удару по базі відпочинку на Чернігівщині. В результаті атаки постраждала жінка похилого віку.

Про це повідомив керівник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, окупанти знову вдарили по цивільному об’єкту — цього разу під обстріл потрапила база відпочинку ТОВ "Чексіл-Ярославна".

У результаті влучання виникла пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати силами рятувальників.

Близько 22:30 російські дрони-камікадзе здійснили три удари по об’єктах цивільної інфраструктури в Новгород-Сіверському, повідомив Селіверстов.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

