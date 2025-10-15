Армія рф атакувала Дніпропетровщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, промислове та транспортне підприємство, є поранений (фото)

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на Дніпропетровську область постраждала одна людина. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, а також промислове та транспортне підприємства.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. "Вночі російська армія здійснила масований напад безпілотниками на Дніпропетровщину. За даними Повітряного командування, сили ППО знищили 37 дронів. Проте були й влучання. У Павлограді, Кам’янському та Славгородській громаді Синельниківського району спалахнули пожежі. Постраждав 19-річний хлопець", — зазначив очільник області.

Постраждалого госпіталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Лисак також уточнив, що через обстріли зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура, а на території промислового й транспортного підприємств зафіксовано руйнування.

Окупанти також обстріляли Нікопольський район — по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах били FPV-дронами та з реактивних систем залпового вогню "Град". У Межівській громаді Синельниківського району через удар FPV-дрона загорівся приватний будинок.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

