Армия РФ атаковала Днепропетровщину: повреждена энергетическая инфраструктура, промышленное и транспортное предприятие, ранен (фото)

В результате очередной массированной атаки России на Днепропетровскую область пострадал один человек. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, а также промышленное и транспортное предприятие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. "Ночью российская армия совершила массированное нападение беспилотниками на Днепропетровщину. По данным Воздушного командования, силы ПВО уничтожили 37 дронов. Однако были и попадания. В Павлограде, Каменском и Славгородском сообществе Синельниковского района вспыхнули пожары. Пострадал 19-летний парень", - отметил глава области.

Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

Лисак также уточнил, что из-за обстрелов получили повреждения энергетическая инфраструктура, а на территории промышленного и транспортного предприятий зафиксировано разрушение.

Оккупанты также обстреляли Никопольский район — по райцентру, Покровской и Марганецкой общинах избивали FPV-дронами и из реактивных систем залпового огня "Град". В Межевской общине Синельниковского района из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

