Армія рф атакувала дронами Охтирку на Сумщині: є поранені, серед них - діти (фото)

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масований удар дронами по Охтирці на Сумщині. Внаслідок атаки постраждали 14 людей, серед них троє дітей.

Про це повідомили Національна поліція та прокуратура Сумщини в Telegram. Під час обстрілу було пошкоджено багатоквартирний будинок, понад десяток приватних осель, господарчі споруди та гаражі. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

У прокуратурі уточнили, що атака тривала з 00:05 до 00:18, окупанти використали 15 безпілотників. За допомогою до лікарів звернулася родина з трьома дітьми віком від п’яти місяців до шести років. Загалом пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами.

