Армія рф атакувала Суми дронами: є влучання у навчальний заклад, зайнялась масштабна пожежа (фото, відео)

У ніч проти 11 вересня російські дрони атакували будівлю навчального закладу в Зарічному районі Сум. Унаслідок удару виникла пожежа, зафіксовано руйнування та пошкодження.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, в. о. міського голови Артем Кобзар. "Два вибухи в місті – це влучання ворожих безпілотників по одному з освітніх закладів. Станом на зараз жертв і постраждалих немає".

Читайте також: Російська армія атакувала Одесу дронами: спалахнула пожежа у складських приміщеннях (фото)

За словами Григорова, удар припав саме на Зарічний район. Дрони спричинили пожежу, пошкодили транспорт навчальної установи й частково зруйнували будівлю. Також у трьох багатоповерхівках поблизу вибило вікна.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!