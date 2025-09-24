Армія рф атакували Запоріжжя ФАБ: пошкоджено багатоквартирний та три приватні будинки (фото)

У ніч на 24 вересня російські війська атакували Запоріжжя, скинувши дві авіабомби ФАБ. У місті спалахнула пожежа, яку рятувальники вже локалізували.

Про це повідомив Запорізької ОВА Іван Федоров За його словами, внаслідок нічного обстрілу у Шевченківському районі пошкоджено один багатоповерховий будинок та три приватні оселі.

Читайте також: Російська армія атакувала Одесу дронами: спалахнула пожежа у складських приміщеннях (фото)

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!