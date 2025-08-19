Армія рф масовано атакувала Полтавщину: є влучання, 1,5 тисячі людей залишились без світла

Вночі 19 серпня російські війська завдали масованого удару по Полтавській області. У Кременчуцькому та Лубенському районах зафіксовано влучання та падіння уламків.

Про це повідомив голова ОВА Володимир Когут. За його словами, пошкоджені адмінбудівлі підприємств енергетичної сфери. Постраждалих немає.

У Лубенському районі без електропостачання залишилися 1471 домогосподарство та 119 юридичних споживачів.

Наразі на місці працюють рятувальники та енергетики, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами.

