Авраменко пояснив, як українською перекладається 'по щелчку пальцев'

У російській мові існує фраза "по щелчку пальцев", яка означає дію, яку можна зробити швидко та легко. Втім на українську мову її не варто перекладати буквально.

Про це розповів мовознавець та дослідник Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1". Він навів декілька варіантів українських відповідників.

Зокрема, якщо йдеться про дію, яка трапилася швидко, або може бути швидко виконана варто використовувати "на раз два". Також правильно буде сказати "раз два – і кінець", або "раз два – і готово".

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"А якщо це не тільки миттєво, а ще й легко зробити, то є такі народні перли: "Раз плюнути", "Як Сіркові муху з'їсти", – додав Авраменко.

Раніше ми повідомляли, як правильно буде українською "творог".

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