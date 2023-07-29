Авраменко объяснил, как на украинский переводится 'по щелчку пальцев'

В русском языке существует фраза "по щелчку пальцев", которая означает действие, которое можно совершить быстро и легко. Впрочем, на украинский язык его не стоит переводить буквально.

Об этом рассказал языковед и исследователь Александр Авраменко для "Сніданок з 1+1 ". Он привел несколько вариантов украинских соответствий.

В частности, если речь идет о случившемся быстро или может быть быстро выполнена следует использовать "на раз два". Также правильно будет сказать "раз два – і кінець", или "раз два – і готово".

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"А если это не только мгновенно, но еще и легко сделать, то есть такие народные перлы: "Раз плюнути", "Як Сіркові муху з'їсти", – добавил Авраменко.

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

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