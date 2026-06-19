Безкоштовне житло у селі для ВПО: як працюватиме програма

В Україні запустили нову житлову ініціативу для внутрішньо переміщених осіб у сільській місцевості. Програма передбачає надання будинків для безоплатного проживання з подальшим викупом житла громадами за рахунок місцевих бюджетів.

Відповідний порядок реалізації експериментального проєкту "Будиночок в селі" затвердив Кабінет Міністрів України. Механізм передбачає, що ВПО зможуть обирати житло з доступних варіантів, після чого громади купуватимуть будинки у комунальну власність і передаватимуть їх переселенцям для безоплатного проживання на умовах соціального користування.

Перед заселенням кожен об’єкт проходитиме перевірку спеціальної комісії, яка оцінюватиме його придатність для проживання. Також враховуватимуть наявність базової інфраструктури в громаді.

Хто зможе взяти участь

Наразі триває формування списків житла та потенційних учасників програми. Очікується, що перші родини з числа ВПО зможуть заселитися вже влітку.

Офіційний механізм подання заявок ще не оприлюднений — відбір сімей і пропозицій житла здійснюватиметься через органи місцевого самоврядування.

Попередньо участь у програмі зможуть брати ВПО, які:

не мають власного житла на підконтрольній території України;

не отримували компенсацію за зруйноване житло і не мають чинного рішення про її призначення;

не користувалися житловим ваучером.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Хто матиме пріоритет

Першочергове право на участь матимуть:

багатодітні родини;

люди з інвалідністю;

особи похилого віку;

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;

діти-сироти та особи з їх числа.

Умови проживання та плани програми

Житло надаватимуть за договором безоплатного користування строком до трьох років із можливістю продовження. У разі отримання іншого житла договір буде припинятися.

У 2026 році в межах ініціативи планують придбати близько 1000 будинків із граничною вартістю до 500 тис. грн за об’єкт. Переселенці сплачуватимуть лише комунальні послуги, а перші заселення очікуються вже влітку після завершення відбору учасників і житла.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія пенсіонерів може отримати 10 виплат одразу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!