Бесплатное жилье в селе для ВПЛ: как будет работать программа

В Украине запущена новая жилищная инициатива для внутренне перемещенных лиц в сельской местности. Программа предусматривает предоставление домов для бесплатного проживания с последующим выкупом жилья общинами за счет местных бюджетов.

Соответствующий порядок реализации экспериментального проекта "Домик в селе" утвердил Кабинет Министров Украины. Механизм предусматривает, что ВПЛ смогут выбирать жилье из доступных вариантов, после чего общины будут покупать дома в коммунальную собственность и передавать их переселенцам для безвозмездного проживания на условиях социального пользования.

Главные истории дня

Перед заселением каждый объект пройдет проверку специальной комиссии, которая будет оценивать его пригодность для проживания. Также будут учитываться наличие базовой инфраструктуры в общине.

Кто сможет принять участие

В настоящее время продолжается формирование списков жилья и потенциальных участников программы. Ожидается, что первые семьи из числа ВПЛ смогут заселиться уже летом.

Официальный механизм подачи заявок еще не обнародован - отбор семей и предложений жилья будет осуществляться через органы местного самоуправления.

Предварительно участие в программе смогут принимать ВПЛ, которые:

не имеют собственного жилья на подконтрольной территории Украины;

не получали компенсацию за разрушенное жилье и не имеют действующего решения о его назначении;

не пользовались жилищным ваучером.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Кто будет иметь приоритет

Первоочередное право на участие будет:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

пожилые люди;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и лица из числа.

Условия проживания и планы программы

Жилье будут предоставлять по договору бесплатного пользования сроком до трех лет с возможностью продления. При получении другого жилья договор будет прекращаться.

В 2026 году в рамках инициативы планируется приобрести около 1000 домов с предельной стоимостью до 500 тыс. грн за объект. Переселенцы будут платить только за коммунальные услуги, а первые заселения ожидаются уже летом после завершения отбора участников и жилья.

Напомним, мы уже писали, какая категория пенсионеров может получить 10 выплат сразу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!