Бронювання від мобілізації-2026: скільки треба заробляти Скільки треба заробляти щоб отримати бронювання - мобілізація в Україні

Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників на підприємствах, які мають статус критично важливих. Відтепер одним із ключових критеріїв для бронювання стає рівень заробітної плати — не менше 25 941 грн, що відповідає трьом мінімальним зарплатам.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України. Уряд підвищив вимоги до середнього рівня оплати праці, який необхідний для підтвердження статусу критично важливого підприємства та можливості бронювання співробітників.

Основна норма:

мінімальна зарплата для бронювання — 3 мінімальні зарплати (25 941 грн).

Водночас для підприємств, що працюють у прифронтових регіонах, збережено більш гнучкі умови:

вимога становить 2,5 мінімальної зарплати (21 618 грн).

Йдеться про території, визначені відповідними нормативними актами Мінрозвитку.

Зміни для сумісників і квот бронювання

Окремо уряд уточнив правила розрахунку квоти бронювання, щоб запобігти зловживанням.

Відтепер у квоту враховується працівник лише один раз — за основним місцем роботи. Це стосується також:

працівників із чинною відстрочкою від мобілізації;

працівників, які працюють за сумісництвом.

Таким чином, сумісництво більше не може штучно збільшувати кількість працівників, яких підприємство має право забронювати. Це має зробити систему більш прозорою та прив’язаною до реальної потреби бізнесу.

Перегляд критеріїв критично важливих підприємств

Оновлені правила також передбачають перегляд критеріїв, за якими підприємства отримують статус критично важливих.

Протягом місяця міністерства, центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають оновити свої критерії за погодженням із Міноборони та Мінекономіки.

Серед основних критеріїв можуть бути:

виконання державних завдань;

забезпечення критичних послуг;

виробництво важливої продукції;

підтримка інфраструктури;

внесок у зайнятість і стабільність громад.

Перевірка статусів підприємств

Упродовж трьох місяців після набуття змін чинності буде проведено переоцінку всіх підприємств, які вже мають статус критично важливих.

Це дозволить залишити в системі лише ті компанії, робота яких безпосередньо впливає на:

економічну стабільність;

обороноздатність;

життєдіяльність громад.

Перехідний період

Уряд гарантує, що під час перехідного етапу:

чинні статуси критичності залишаються в силі;

вже оформлене бронювання працівників не анулюється.

Підприємства отримають час, щоб адаптуватися до нових вимог і підтвердити свій статус.

Мета змін

За словами міністра економіки Олексія Соболева, оновлення системи спрямоване на підвищення прозорості та зменшення ризиків зловживань.

Він наголосив, що бронювання залишається важливим інструментом підтримки критичної економіки, але має працювати чесно та збалансовано — з урахуванням потреб оборони та стабільності бізнесу.

