Частина українців отримує 50% знижки на автоцивілку: кого стосується

Українські ветерани та особи, які отримали інвалідність через війну, матимуть змогу оформлювати автоцивілку (полісів обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів) – за пів ціни. Ця ініціатива стане частиною нової державної політики підтримки ветеранів, яка також охоплює допомогу людям із втратою зору та полегшення доступу до реабілітаційних засобів.

Про це заявила прем’єрка Юлія Свириденко після засідання уряду 27 серпня, де було схвалено законопроєкт, що визначає основи ветеранської політики. Документ містить 11 ключових рішень, серед яких – чітке визначення статусу ветеранів і членів їхніх родин, а також гарантії комплексної підтримки: медичної, освітньої, соціальної та правової.

Основні положення включають:

створення спеціалізованих просторів для ветеранів;

запуск адаптаційної програми для тих, хто втратив зір;

спрощений доступ до інвалідних візків, білих тростин та інших реабілітаційних засобів;

безкоштовне стоматологічне лікування для іноземних військових, які служать або служили в лавах ЗСУ.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

"Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе", – зазначила Свириденко.

Пільга набуває чинності з 2025 року та буде актуальною протягом усього періоду воєнного стану, а також ще 12 місяців після його завершення. Для осіб, які отримали інвалідність унаслідок війни, знижка стає безстроковою – за умови дотримання визначених критеріїв.

Щоб скористатися знижкою, необхідно:

мати автомобіль з об'ємом двигуна не більше 2500 куб. см або електромотором потужністю до 100 кВт;

керування має здійснюватися лише власником або іншою особою, яка також має право на пільгу;

транспорт не повинен використовуватись для отримання прибутку (зокрема, перевезення пасажирів чи вантажів).

Для отримання компенсації слід дотримуватись таких правил:

автомобіль має бути зареєстрований на особу, яка має право на пільгу;

транспорт не повинен використовуватись у комерційних цілях;

компенсація надається лише на один автомобіль;

користування дозволено лише пільговику або іншій особі з аналогічним статусом;

порушення умов – наприклад, передача керування стороннім чи надання неправдивої інформації – позбавляє права на компенсацію в майбутньому.

Фінансування страхування здійснюватиметься за рахунок державного бюджету відповідно до механізму, затвердженого урядом. Кабінет Міністрів має повноваження визначати як процедуру, так і обсяг компенсацій для окремих груп осіб, які мають право на пільгову оплату – 50% знижку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які освітні пільги мають право ветерани та їх діти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!