Частині українців потрібно до 1 листопада пройти ідентифікацію для отримання соцвиплат: про кого йдеться

Пенсійний фонд України повідомив, що деякі одержувачі державних соціальних допомог мають до 1 листопада пройти фізичну ідентифікацію, щоб і надалі отримувати виплати. Йдеться про громадян, які отримували соціальну підтримку з лютого 2022 року по червень 2025 року.

Про це повідомляє ПФУ.

Кому необхідно пройти ідентифікацію

Фізична ідентифікація до 1 листопада обов’язкова для таких категорій одержувачів:

малозабезпечених сімей;

опікунів або піклувальників дітей;

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (включно з тими, хто має інвалідність);

батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги в дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях;

дітей із тяжкими захворюваннями;

осіб, які не мають права на пенсію, та людей з інвалідністю;

одержувачів допомоги на догляд;

осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

непрацюючих громадян, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату (одержувачів тимчасової допомоги).

Читайте також: Якій категорії українців треба звернутись за перепризначенням субсидій

Отримувачі допомог уже отримали повідомлення у своїх особистих кабінетах на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. У них міститься детальна інструкція щодо процедури проходження ідентифікації.

Раніше ми розповідали, які доходи враховують під час призначення субсидії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!