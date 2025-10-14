Частині українців потрібно до 1 листопада пройти ідентифікацію для отримання соцвиплат: про кого йдеться
Пенсійний фонд України повідомив, що деякі одержувачі державних соціальних допомог мають до 1 листопада пройти фізичну ідентифікацію, щоб і надалі отримувати виплати. Йдеться про громадян, які отримували соціальну підтримку з лютого 2022 року по червень 2025 року.
Про це повідомляє ПФУ.
Кому необхідно пройти ідентифікацію
Фізична ідентифікація до 1 листопада обов’язкова для таких категорій одержувачів:
- малозабезпечених сімей;
- опікунів або піклувальників дітей;
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (включно з тими, хто має інвалідність);
- батьків-вихователів і прийомних батьків, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги в дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях;
- дітей із тяжкими захворюваннями;
- осіб, які не мають права на пенсію, та людей з інвалідністю;
- одержувачів допомоги на догляд;
- осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;
- непрацюючих громадян, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату (одержувачів тимчасової допомоги).
Отримувачі допомог уже отримали повідомлення у своїх особистих кабінетах на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. У них міститься детальна інструкція щодо процедури проходження ідентифікації.
