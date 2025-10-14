Части украинцев нужно до 1 ноября пройти идентификацию для получения соцвыплат: о ком идет речь
Пенсионный фонд Украины сообщил, что некоторые получатели государственных социальных пособий должны до 1 ноября пройти физическую идентификацию, чтобы и дальше получать выплаты. Речь идет о гражданах, получавших социальную поддержку с февраля 2022 по июнь 2025 года.
Об этом сообщает ПФУ.
Кому необходимо пройти идентификацию
Физическая идентификация до 1 ноября обязательна для следующих категорий получателей:
- малообеспеченных семей;
- опекунов или попечителей детей;
- детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа (включая тех, кто имеет инвалидность);
- родителей-воспитателей и приемных родителей, получающих денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- детей с тяжелыми заболеваниями;
- лиц, не имеющих права на пенсию, и людей с инвалидностью;
- получателей пособия по уходу;
- лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;
- неработающих граждан, достигших пенсионного возраста, но не получивших права на пенсионную выплату (получателей временной помощи).
Получатели пособий уже получили сообщения в своих личных кабинетах на портале электронных услуг Пенсионного фонда. В них содержится подробная инструкция по процедуре прохождения идентификации.
