Чим корисна шипшина та як правильно заварювати з неї напій

Налаштовуємо нас на правильне заварювання шипшини та розглядаємо, кому рекомендовано і не рекомендовано вживати відвар.

Читайте також: Чотири ознаки натурального меду: як обрати якісний продукт

Шипшина – це ягода, яка дарує нам свою врожайність з серпня по жовтень. У цей період плоди стають найбільш корисними, і багато українців збирають їх, сушать і використовують для приготування відварів. УНІАН розглядає, які корисні властивості має шипшина і як її правильно заварювати.

Кому варто споживати шипшину: користь і протипоказання

Шипшина має багато корисних властивостей для організму, зокрема, вона сприяє запобіганню ракових захворювань та допомагає виводити ниркові камені. Відвар із шипшини може поліпшити стан жовчного міхура, а також мати потужний тонізуючий ефект.

Особливо корисна шипшина для жінок, оскільки вона:

покращує роботу внутрішніх органів;

нормалізує обмін речовин;

зменшує сухість і лущення шкіри;

стабілізує виділення підшкірного сала;

зміцнює волосся, надаючи їм гладкість і блиск.

Крім того, шипшина виявляється дуже корисною для жінок під час вагітності, оскільки вона допомагає запобігти розвитку анемії та полегшує перенесення токсикозу. Вона також підсилює імунітет і допомагає жінці легше пережити період вагітності.

Зауважимо, що рекомендується чоловікам та жінкам споживати відвар із шипшини, оскільки він може швидко полікувати захворювання сечостатевої системи, знизити рівень холестерину та ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Зокрема, шипшина має високу ефективність у лікуванні простатиту та інших проблем з чоловічим здоров'ям. Проте важливо дотримуватися рекомендованої дози і не перевищувати її, оскільки це може призвести до негативних наслідків.

Протипоказання до вживання шипшини

Важливо знати, кому не рекомендовано споживати шипшину. Ця ягода абсолютно протипоказана для людей, у яких є:

гастрит або виразкова хвороба;

високий рівень кислотності в шлунково-кишковому тракті;

панкреатит;

будь-які алергії;

тромби в судинах;

ендокардит.

Важливо дотримуватися рекомендованих доз і не перевищувати їх, оскільки недотримання цього правила може призвести до різних проблем, від стоншування зубної емалі до запорів.

Читайте також: Зелений чай для схуднення – поради лікарів

Чи можна пити шипшину кожен день: оптимальні дозування

Якщо ви плануєте вживати шипшину щодня, важливо знати оптимальну дозу. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, максимальна добова доза становить 10 ягід. Ця кількість є безпечною для щоденного вживання, і варто дотримуватися її.

Як заварювати шипшину в каструлі: рецепт

Приготувати відвар із шипшини для підтримки імунітету - досить просто. Можна обрати як заварювати шипшину в термосі, так і використовувати будь-яку іншу відповідну посудину. Вам знадобляться такі інгредієнти:

150 грамів сушеної шипшини;

1,5 літра води;

половина апельсина;

2 столові ложки меду;

2 палички кориці;

гвоздика за смаком.

Ягоди слід розмістити у каструлі, залити водою і довести до кипіння, а потім варити на слабкому вогні протягом 25 хвилин. Після того, як шипшина відійде на дно каструлі, додайте нарізані кружечками апельсина, гвоздику та корицю. Потім зніміть відвар з плити, накрийте кришкою і настоюйте протягом 10 хвилин. Після охолодження додайте мед, ще раз перемішайте і розліть по чашках.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти багаті на кальцій та вітамін D.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!