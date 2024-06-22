Що робити військовозобов‘язаному після отримання повістки поштою

З 16 липня 2024 року в Україні деякі військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки про мобілізацію поштою.

Як правильно діяти у цій ситуації?

Адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії Riyako&Partners роз'яснює, що чоловік, який отримав повістку поштою, має три варіанти:

Підписати повістку та з'явитися з нею до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) протягом 14 днів. Підписати повістку та відправити її назад. Не підписувати повістку.

Важливо! Останні два варіанти не рекомендуються, адже ухилення від мобілізації карається згідно з чинним законодавством України.

Коли можна відмовитися від повістки поштою?

Відмовитися від повістки поштою можна лише у двох випадках:

Повістка оформлена неправильно: не містить необхідних даних, підпису чи печатки керівника ТЦКСП.

не містить необхідних даних, підпису чи печатки керівника ТЦКСП. Повістка прийшла не як рекомендований лист: наприклад, її вручили разом з квитанцією на оплату комунальних послуг.

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У цих випадках:

Військовозобов'язаний має право відмовитися від отримання повістки на пошті. Відмова робиться у присутності працівника пошти, з обов'язковим складанням акту про повернення із зазначенням причини.

Пам'ятайте:

Не ігноруйте повістку, навіть якщо ви не згодні з мобілізацією. Зверніться за юридичною консультацією, якщо у вас виникли сумніви чи питання. Зберігайте спокій та дійте відповідно до закону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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