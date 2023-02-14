Що приготувати на романтичну вечерю до Дня всіх закоханих: легке меню

14 лютого закохані радують одне одного приємними подарунками та теплими словами. Романтична вечеря стане ідеальним звершенням Дня святого Валентина. Що краще приготувати другій половинці на День закоханих, та легке меню романтичних страв ви знайдете у цій статті.

Зазвичай вечеря, як і будь-яка інша трапеза, ділиться на етапи. Частіше за все подають 3-4 різні страви в такому порядку:

Аперитив, комплімент від шефа, чашка води або іншого напою для стимуляції смаку; Закуска, тепла, або холодна. Краще легка, якщо основна страва ситна; Основна страва; Десерт та\або напій.

4 основні фактори, які складають враження про їжу, це:

Смак; Вигляд; Запах; Асоціації

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Секрет вдало підібраного меню полягає в тому, що страви мають доповнювати одне одну. Для цього слід обирати схожі продукти, або ті, які добре поєднуються та смакують разом. Якщо на основну страву ви приготували щось важке, наприклад, стейк, то закуску слід зробити легкою.

Аперитив має полоскотати ваші рецептори на початку трапези та "розігріти" до наступних страв. Не треба готувати дуже багато, щоб не переїдати. Жирні страви слід комбінувати зі свіжими та легкими. Десерт має створювати враження "вишеньки на торті", тобто останнього штриха, який поставить солодку крапку в кінці вечері.

Ідеальне меню завжди має певну концепцію. Наприклад, можна зробити всі страви рожевими та червоними або у формі серця. Також можна використати один основний продукт, який буде відчуватись в кожній страві, зокрема в десерті. Таким продуктом може стати гарбуз, буряк або яблука. Також можна використовувати однакові ароматні спеції, які поєднають страви з меню на рівні ароматів.

Найважче – поєднати страви асоціативно. Кожна страва чи навіть один продукт, які ми їли раніше, одразу переносять нас у ті спогади. Часто можна побачити такі концептуальні меню, які повертають нас у дитинство, до бабусиних оладків, картоплі з м'ясом та киселю на десерт.

Для романтичної вечері продумати меню слід особливо ретельно. Краще, якщо ви знайдете різні способи пов'язати всі страви в один сюжет. І навіть не обов'язково готувати щось складне.

Візьміть на озброєння наступний приклад, та рецепти, про які ми писали раніше:

Аперитив: дві маленькі канапе "на один укус" з гарним поєднанням продуктів. Краще зробити аперитив кислуватим, адже саме кислий смак збуджує наші рецептори та розігріває апетит перед їжею. Канапе з лососем та лимонним соком буде простим та дієвим рішенням; Закуска: вибір закусок величезний, тому краще просто дати пораду: не робіть надто важкі та "незрозумілі страви", а також не використовуйте інгредієнти, які зіпсують запах з рота (часник, оселедець, цибуля тощо). Для романтичної вечері краще зробити легку закуску, яка заінтригує перед основною стравою. Наприклад, можна зробити свіжий або пікантний салат, або незвичайні міні-бургери; Основна страва: це перша страва, яку слід обрати на трапезу, а вже до неї вигадувати закуску та десерт. Порада тут одна – приготуйте те, що вмієте найкраще. Якщо ви точно знаєте, яку страву обожнює ваша друга половинка – це ваш варіант. Але якщо ви готуєте часто, то в такому випадку коханих можна здивувати незвичайним рецептом, як от піца у формі серця; Десерт: з ним завжди складно, адже солодощі – справа дуже індивідуальна. Знову ж таки, дізнайтесь про вподобання вашого партнера. Не слід готувати жирний десерт з великою кількістю цукру, якщо друга половинка рідко їсть смаколики. Краще приготуйте щось просте, але цікаве. І навпаки, поціновувачам шоколаду точно сподобається торт з вишнями. Повернути в дитинство зможе торт "Мурашник". Якщо ж ви хочете вразити кохану людину чимось незвичайним та романтичним, приготуйте простий італійський десерт з ягодами, або десерт з алкоголем. Можна замість десерту приготувати смачний напій, якщо вечеря і так вже вийшла доволі ситною.

Нагадаємо, у 2023 році свято Валентинів день припадає на вівторок. UAportal розповів про історію та традиції святкування Дня закоханих. Також ми зібрали цікаві ідеї вечірки на День Святого Валентина для самотніх людей.

Обираючи подарунок до Дня Святого Валентина, важливо враховувати побажання та захоплення свого партнера. Якщо ви хочете обрати дійсно гарний подарунок хлопцю або дівчині на День святого Валентина, візьміть собі на озброєння декілька ідей та поздоровлень, які ми зібрали для вас.

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