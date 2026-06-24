Грошова допомога 10 800 гривень українцям: хто матиме право

В Україні соціально вразливі категорії населення та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати фінансову підтримку від благодійних організацій. Зокрема, йдеться про допомогу від ГФУ у партнерстві з UCHA.

Про це повідомляє information hub. Розмір виплати становить 3600 гривень і призначається громадянам, які відповідають визначеним критеріям. Ці кошти спрямовані на покриття базових потреб — тимчасове житло, продукти харчування та засоби особистої гігієни.

Загалом допомога надається на кожного члена родини: по 3600 грн на особу, що за три місяці може становити до 10 800 грн на сім’ю.

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Хто може отримати виплату

Подати заявку на допомогу можуть:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни, які постраждали внаслідок війни;

люди, які повернулися до місця постійного проживання після евакуації в інші регіони;

одинокі громадяни;

одинокі батьки;

люди похилого віку;

багатодітні сім’ї.

Як оформити допомогу

Реєстрація здійснюється онлайн. Особи, які відповідають критеріям, можуть заповнити спеціальну форму за посиланням (вказується організаторами програми).

Після подання заявки її розглядають представники організації. У разі позитивного рішення з заявником зв’язуються для подальшого оформлення виплат.

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