До 15 градусів вище нуля: коли очікувати потепління в Україні

На початку травня в Україні очікується поступове потепління, однак воно не буде тривалим і стабільним. Середня температура повітря у травні становитиме +12…+15°C, а в гірських районах Карпат і Криму — +9…+12°C. Це приблизно на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.

Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз на травень 2026 року, а також назвали основні кліматичні особливості місяця. Кількість опадів упродовж місяця прогнозується в межах 35–76 мм. У Львівській та Івано-Франківській областях, а також у гірських районах Закарпаття і Чернівецької області очікується більше дощів — від 88 до 138 мм, що відповідає сезонній нормі.

За словами синоптика Івана Семиліта, у ніч на 1 та 2 травня температура становитиме +1…+7°C. У більшості регіонів ще зберігатимуться заморозки 0…-3°C, однак лише на поверхні ґрунту.

У денні години повітря поступово прогріватиметься: спочатку до +7…+13°C, а вже 2 травня температура місцями підніметься до +16°C. Водночас на сході та північному сході країни буде прохолодніше. Найтепліше наприкінці тижня прогнозують на Закарпатті — до +19°C.

У період із 3 по 7 травня синоптики очікують подальше підвищення температури. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…+11°C, а вдень повітря прогріватиметься до +17…+23°C.

Читайте також: Синоптикиня повідомила, коли в Україні потепліє: чекати залишилось недовго

Щодо кліматичних норм, то середня температура травня в Україні зазвичай становить +13…+17°C, у горах — +7…+12°C. Абсолютний мінімум у різні роки сягав від -0,5 до -9,5°C, а максимальні показники — від +29,5 до +39°C.

Метеорологи також зазначають, що стабільний перехід середньодобової температури через позначку +15°C, що вважається кліматичним початком літа, зазвичай відбувається у другій половині травня, а в Карпатах — наприкінці місяця або на початку червня.

Нагадаємо, ми вже писали, чи варто очікувати "аномально спекотне літо" у 2026 році.

