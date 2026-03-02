Чи мають діти учасників бойових дій пільги при вступі до університету

Діти учасників бойових дій мають право на державну цільову підтримку під час здобуття вищої освіти. Йдеться про кілька форматів допомоги: повну оплату навчання коштом бюджету, пріоритетне переведення з контрактної форми на вакантні бюджетні місця або надання пільгового довгострокового кредиту для часткової оплати вартості навчання.

Про це повідомили фахівці платформи Юридичний порадник для ВПО.

Які можливості передбачені під час вступу

У разі зарахування на навчання за державним чи регіональним замовленням витрати на освіту для дітей УБД покриваються за рахунок державного або місцевого бюджету. Крім того, студенти, які вже навчаються за контрактом, можуть скористатися правом на першочергове переведення на вільні бюджетні місця.

Щоб оформити відповідну підтримку, необхідно подати заяву на ім’я керівника закладу освіти із зазначенням обраного виду допомоги та додати копії посвідчення учасника бойових дій і свідоцтва про народження.

Якщо вступити на бюджет не вдалося

У такому випадку передбачена можливість отримання пільгового довгострокового кредиту від держави для часткової оплати навчання. Кредит надається строком до 15 років під 3% річних. Погашення розпочинається через 12 місяців після завершення навчання. У визначених законодавством випадках позичальника можуть звільнити від сплати відсотків або навіть основної суми боргу.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Для оформлення пільгового кредиту потрібно:

подати заяву до приймальної комісії про оплату навчання за рахунок кредиту;

дочекатися рішення за результатами вступної кампанії;

укласти кредитний договір (для неповнолітніх — за участі батьків або законних представників; після досягнення повноліття укладається нова угода).

Окремо фахівці нагадують, що наразі діє проєкт для здобувачів освіти, який передбачає компенсацію вартості навчання за один навчальний рік. Водночас його реалізація запланована до 25 вересня 2026 року — якщо не буде ухвалено рішення про продовження.

Нагадаємо, ми вже писали, на які освітні пільги мають право військові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!