Доплата за онуків: як отримати пенсіонеру

Українські пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 150 гривень за кожну дитину або онука, яких вони утримують, за умови що самі не працюють. Таку виплату призначає Пенсійний фонд України, однак вона може бути припинена, якщо змінюються обставини — наприклад, працевлаштування пенсіонера або досягнення дитиною повноліття.

Про це йдеться в пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян". Водночас право на таку надбавку мають не всі пенсіонери, а лише ті, хто відповідає визначеним критеріям.

Хто має право на доплату

Держава встановила чіткі умови для отримання цієї виплати. Надбавка призначається, якщо пенсіонер:

не здійснює трудову діяльність;

фактично утримує дитину або онука віком до 18 років;

не отримує на цю дитину інших державних виплат чи пенсій.

Важливо, що доплата передбачена як за рідних дітей, так і за онуків, якщо вони перебувають на утриманні пенсіонера. Розмір виплати фіксований — 150 гривень на місяць за кожну дитину.

Хоча сума є невеликою, вона нараховується щомісяця та може частково компенсувати витрати на базові потреби дитини, зокрема харчування.

Як оформити виплату

Щоб отримати надбавку, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України за місцем проживання та подати пакет документів:

заяву;

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують факт утримання.

Після перевірки поданих даних Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення доплати.

Коли виплату можуть припинити

Надбавка не є постійною і скасовується у разі зміни умов її призначення. Зокрема, виплата припиняється, якщо:

дитині виповнюється 18 років;

пенсіонер працевлаштовується;

отримувач починає підприємницьку діяльність;

на дитину призначають інші соціальні виплати.

У таких випадках пенсіонер зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд про зміни, щоб уникнути переплат. Доплата є частиною державної підтримки сімей, у яких пенсіонери фактично виконують функції опікунів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!