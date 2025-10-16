Доплати педагогам: за що передбачені та як отримати

Українським педагогам, які працюють у прифронтових регіонах, збільшили розмір доплат за роботу в несприятливих умовах. Міністерство освіти повідомило, хто саме має право на ці виплати, як вони розраховуються та чи враховуватимуться при нарахуванні лікарняних і відпускних.

Восени уряд оновив порядок оплати праці педагогів, підвищивши суму доплат за роботу в складних умовах. Якщо раніше додаткова виплата становила 1,3 тисячі гривень (приблизно тисячу гривень "на руки"), то з 1 вересня її розмір зріс удвічі. Фінансування здійснюється за рахунок державної субвенції. Про це повідомляє Міністерство освіти.

На підвищені виплати можуть розраховувати всі вчителі закладів середньої освіти державної або комунальної форми власності, включно з тими, хто працює за сумісництвом. Також доплати належать непедагогічним працівникам, які мають навчальне навантаження. Їх розмір визначається пропорційно до кількості годин, які працівник відпрацьовує.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Якщо педагог працює на повну ставку, він отримає 2,6 тисячі гривень. За більшого навантаження сума збільшується, а для сумісників доплата розраховується відповідно до відпрацьованого часу. У випадку неповного місяця роботи через відпустку чи лікарняний виплата зменшується пропорційно.

Ця надбавка враховується при обчисленні середньої заробітної плати, тому її включають до розрахунку відпускних, лікарняних і декретних виплат.

Окремі правила встановлено для педагогів дев’яти прифронтових областей — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Для них уряд передбачив подвоєні виплати — замість двох тисяч гривень вони отримають чотири. Ці доплати нараховуватимуться "заднім числом" — починаючи з вересня.

Нагадаємо, ми вже писали, коли батьки не матимуть право на виплату за загиблого військового.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!