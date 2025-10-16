Доплаты педагогам: за что предусмотрены и как получить

Украинским педагогам, работающим в прифронтовых регионах, увеличили размер доплат за работу в неблагоприятных условиях. Министерство образования сообщило, кто именно имеет право на эти выплаты, как они рассчитываются и будут ли учитываться при начислении больничных и отпускных.

Осенью правительство обновило порядок оплаты труда педагогов, повысив сумму доплат за работу в сложных условиях. Если раньше дополнительная выплата составляла 1,3 тысяч гривен (примерно тысячу гривен "на руки"), то с 1 сентября ее размер вырос вдвое. Финансирование производится за счет государственной субвенции. Об этом сообщает Министерство образования.

На повышенные выплаты могут рассчитывать все учителя заведений среднего образования государственной или коммунальной формы собственности, включая работающих по совместительству. Также доплаты принадлежат непедагогическим работникам, имеющим обучающую нагрузку. Их размер определяется пропорционально количеству часов, которые работник отрабатывает.

Если педагог работает на полную ставку, он получит 2,6 тысяч гривен. При большей нагрузке сумма увеличивается, а для совместителей доплата рассчитывается согласно отработанному времени. В случае неполного месяца работы через отпуск или больничный выплата уменьшается пропорционально.

Эта надбавка учитывается при исчислении средней заработной платы, поэтому ее включают в расчет отпускных, больничных и декретных выплат.

Отдельные правила установлены для педагогов девяти прифронтовых областей – Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Для них правительство предусмотрело удвоенные выплаты — вместо двух тысяч гривен они получат четыре. Эти доплаты будут начисляться задним числом — начиная с сентября.

