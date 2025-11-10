Очікуються значні дощі: прогноз погоди в Україні на 11 листопада

Синоптики прогнозують, що в Україні 11 листопада у більшості регіонів очікуються дощі. У центральних, південних та східних областях, а також місцями на півночі Лівобережжя можливі сильні дощі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані метеорологів. Вітер змінить напрямок на північно-східний, поступово переходячи у західний, із швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі триматиметься в межах +4…+9°, у західних областях — +1…+6°, удень очікується +6…+11°, на півдні та сході — до +15°.

У столиці у вівторок прогнозується дощ, температура вночі +5…+7°, удень — +8…+10°.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!