Дрони атакували Бєлгород та Володимирську область рф: зайнялась пожежа в університеті, де розробляли дрони та склад Wildberries(фото, відео)

У російському Бєлгороді в ніч проти 3 серпня після атаки безпілотників сталася пожежа в будівлі Бєлгородського державного технологічного університету ім. В. Г. Шухова. У навчальному закладі займалися розробкою та випробуванням безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє ASTRA. Повідомляється, що в університеті створювали автоматизовану систему керування дронами на базі мікропроцесора "Міландр". Заявлялося, що розробку планували використовувати для цивільних потреб, зокрема моніторингу ліній електропередач, теплотрас і проведення аерофотозйомки.

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Також, за інформацією ASTRA, цього літа виш оголосив набір школярів на освітню програму, присвячену розробці безпілотників. Російська влада наслідки атаки поки не коментувала. Водночас протягом ночі оперативний штаб Бєлгородської області кілька разів попереджав жителів про загрозу ударів безпілотників.

Також у ніч проти 3 серпня безпілотники атакували один із найбільших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries у Владимирській області РФ. Об'єкт розташований у Собинському окрузі, більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомили губернатор Владимирської області, російські моніторингові канали та пресслужба Wildberries. За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки логістичний комплекс зазнав значних пошкоджень, а персонал підприємства було евакуйовано.

У Wildberries підтвердили, що після удару на складі виникла пожежа. Йдеться про логістичний центр у селі Хрястово площею близько 172 тисяч квадратних метрів. Це один із найбільших розподільчих хабів компанії, який забезпечує логістику між Московським регіоном і центральними, північними та північно-західними областями європейської частини Росії.

За даними OSINT-спільнот, займання виникло у двох осередках, після чого вогонь почав швидко поширюватися територією комплексу. В українській компанії Fire Point, яка працює у сфері оборонних технологій, заявили, що для удару були використані безпілотники FP-1. За її даними, після повного введення в експлуатацію склад здатний одночасно вміщувати понад 120 мільйонів одиниць товарів, що робить його одним із найбільших логістичних центрів Wildberries у центральній частині Росії.

У Fire Point зазначили, що ураження великих логістичних хабів може ускладнювати ланцюги постачання, збільшувати витрати на відновлення інфраструктури та чинити додатковий економічний тиск на російський сектор електронної комерції.

За даними російського видання "Агентство. Новости", за останні два тижні логістичні об'єкти Wildberries у Росії атакували 18 разів. За оцінками журналістів, під ударами опинилися склади загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів, що становить близько 40% площі найбільших логістичних центрів компанії.

Wildberries залишається найбільшим гравцем російського ринку онлайн-торгівлі. Компанія має близько 200 логістичних об'єктів загальною площею понад 5,2 мільйона квадратних метрів і щодня обробляє приблизно 4,5 мільйона замовлень.

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