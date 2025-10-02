Дрони атакували Бучанський район на Київщині: поранено чоловіка (фото)

У Бучі на Київщині внаслідок нічної атаки дронів постраждав чоловік. 50-річний мешканець дістав уламкове поранення правої гомілки та був госпіталізований до місцевої лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Про це повідомили Київська військова адміністрація та ДСНС в Telegram. За даними КОВА,Згодом у ДСНС уточнили, що йдеться про чоловіка 1977 року народження. Він постраждав у Бучі, де через влучання безпілотника спалахнула пожежа в двоповерховій будівлі зачиненого санаторію.

Вогонь охопив площу близько 600 квадратних метрів і був ліквідований рятувальниками о 02:13.

Раніше ми розповідали, що армія рф атакувала Вінниччину дронами, були влучання в обʼєкти енергетики та залізниці.

