Дрони атакували Краснодар та Невинномиськ в рф: горять два склади Wildberries (фото, відео)

У ніч на 22 липня в російських Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю після атаки безпілотників спалахнули масштабні пожежі на логістичних центрах компанії Wildberries.За словами місцевих жителів, у передмісті Краснодара пролунала серія вибухів, після чого виникло кілька осередків займання.

Очевидці стверджують, що чули від 20 до 30 вибухів, а сирену повітряної тривоги увімкнули вже після інциденту лише на кілька хвилин. Про це повідомляють ASTRA, Exilenova+, Оперативний штаб Краснодарського краю.

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Під удар потрапив один із найбільших логістичних комплексів Wildberries у Росії. Внаслідок атаки на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про займання ще одного великого складу Wildberries у Невинномиську.

Також вибухи цієї ночі лунали в Армавірі Краснодарського краю. За попередньою інформацією, там могли атакувати нафтобазу, де після удару також виникла пожежа.

Нагадаємо, дрони атакували російську Пензу.

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