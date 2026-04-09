Дрони атакували Краснодарський край рф: зайнялась пожежа на електропідстанції (фото, відео)

У ніч проти 9 квітня Краснодарський край зазнав масштабної атаки безпілотників. Найпотужніші вибухи пролунали в районі міста Кримськ.

Про це повідомляють моніторингові ресурси, зокрема Supernova+ та ASTRA, а також місцева влада. За словами очевидців, саме поблизу Кримська, де розташований військовий аеродром, ситуація була найінтенсивнішою: протягом приблизно години в передмісті зафіксували щонайменше два десятки вибухів. У небі було видно спалахи, спричинені роботою протиповітряної оборони, а також польоти дронів на низькій висоті.

Російська сторона підтвердила факт атаки, однак офіційно заявила лише про падіння уламків безпілотників у різних локаціях і повідомила про загибель одного місцевого жителя.

Крім того, за даними моніторингових каналів, під удар потрапила і станція "Кримська" — об’єкт нафтотранспортної інфраструктури. Там спалахнула пожежа на електропідстанції, зокрема на підстанції 110 кВ, що входить до системи магістральних трубопроводів

