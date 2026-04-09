Дроны атаковали Краснодарский край России: загорелся пожар на электроподстанции (фото, видео)

В ночь на 9 апреля Краснодарский край подвергся масштабной атаке беспилотников. Самые мощные взрывы прогремели в районе города Крымск.

Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, в том числе Supernova+ и ASTRA, а также местные власти. По словам очевидцев, именно вблизи Крымска, где расположен военный аэродром, ситуация была интенсивнее: в течение примерно часа в пригороде зафиксировали по меньшей мере два десятка взрывов. В небе были видны вспышки, вызванные работой противовоздушной обороны, а также полеты дронов на низкой высоте.

Российская сторона подтвердила факт атаки, однако официально заявила лишь о падении обломков беспилотников в разных локациях и сообщила о гибели одного местного жителя.

Кроме того, по данным мониторинговых каналов, под удар попала и станция "Крымская" - объект нефтетранспортной инфраструктуры. Там загорелся пожар на электроподстанции, в том числе на подстанции 110 кВ, входящей в систему магистральных трубопроводов

