Дрони атакували Ленінградську область рф: пошкоджено аеропорт Усть-Луга (фото)

У ніч на 31 березня безпілотники знову атакували Ленінградську область. Внаслідок цього було зафіксовано пошкодження в районі порту Усть-Луга.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко повідомив, що сили ППО вночі нібито збили 38 безпілотників. Водночас атаки тривали в Кінгісеппський район та Виборзький район.

За даними російських пабліків, зокрема Shot, місцеві жителі чули вибухи та інтенсивну стрілянину в районі Усть-Луги, а також у Кіришському, Лужському та Тосненському районах.

За словами Дрозденка, внаслідок атаки в області є пошкодження інфраструктури та постраждалі, хоча деталі не уточнюються.

Також повідомляється, що атаки безпілотників на регіон тривають уже сьомий день поспіль.

