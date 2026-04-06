Дрони атакували Новоросійськ: уражено нафтовий термінал 'Шехсаріс' (фото, відео)

У російському Новоросійську ввечері в неділю повідомили про атаку безпілотників. За інформацією місцевої влади та даними медіа, під удар міг потрапити нафтовий термінал "Шесхаріс".

Як заявили в оперативному штабі Краснодарського краю, уламки БпЛА впали на території двох підприємств міста. В одному з випадків виникла пожежа, яку, за їхніми словами, швидко ліквідували.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив, що уламки безпілотника також пошкодили багатоквартирний будинок у Південному районі міста. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Водночас, за даними ASTRA, аналіз відкритих джерел свідчить про атаку на перевалочний комплекс "Шесхаріс", розташований у районі Цемеської бухти.

Цей об’єкт є одним із найбільших нафтових терміналів на півдні Росії та входить до структури Чорномортранснефть. Він використовується для прийому, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів на танкери для подальшого експорту.

