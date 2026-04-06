Дроны атаковали Новороссийск: поражен нефтяной терминал 'Шехсарис' (фото, видео)

В российском Новороссийске вечером в воскресенье сообщили об атаке беспилотников. По информации местных властей и данным медиа, под удар мог попасть нефтяной терминал "Шесхарис".

Как заявили в оперативном штабе Краснодарского края, обломки БПЛА рухнули на территории двух предприятий города. В одном из случаев возник пожар, который, по их словам, был быстро ликвидирован.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что обломки беспилотника также повредили многоквартирное здание в Южном районе города. Информация о возможных пострадавших уточняется.

В то же время, по данным ASTRA, анализ открытых источников свидетельствует об атаке на перевалочный комплекс "Шесхарис", расположенный в районе Цемесской бухты.

Этот объект является одним из крупнейших нефтяных терминалов на юге России и входит в структуру Черномортранснефти. Он используется для приема, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов в танкеры для дальнейшего экспорта.

