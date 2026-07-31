Дрони атакували російський Волгоград: горить НПЗ та розподільчий центр Wildberries (фото, відео)

У ніч на 31 липня безпілотники атакували Волгоград. За повідомленнями російських джерел, під удар потрапили розподільчий центр компанії Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який входить до числа найбільших НПЗ Росії.

Про це повідомляють губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров, Exilenova+, інші Telegram-канали, пресслужба російської Wildberries. Губернатор Волгоградської області підтвердив атаку безпілотників та повідомив, що внаслідок влучань виникли пожежі.

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За словами Бочарова, займання сталися на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також у складських приміщеннях Дзержинського району.

Згодом пресслужба Wildberries офіційно підтвердила, що логістичний центр компанії зазнав атаки. Унаслідок удару на території об'єкта виникла пожежа, яку ліквідовують пожежно-рятувальні підрозділи.

На момент публікації інформації про можливі постраждалі або масштаби пошкоджень не надходило. Водночас російські пабліки публікували фото та відео, на яких, як стверджується, зафіксовано пожежі на території атакованих об'єктів.

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