Дрони атакували російське Туапсе: спалахнула пожежа на НПЗ та у порту (фото, відео)

У російському Туапсе Краснодарського краю безпілотники атакували морський порт і нафтопереробний завод. Унаслідок ударів спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема ASTRA та Exilenova+, а також губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. За словами очевидців, під час атаки в районі порту та НПЗ пролунала серія вибухів, після чого над містом здійнявся густий дим.

Крім того, у аеропортах Краснодара та Геленджика тимчасово запровадили обмеження на виліт і посадку літаків.

Також повідомляється про пошкодження газової труби та вибиті вікна в низці будівель.

Туапсинський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств "Роснєфті" та входить до числа найбільших НПЗ Росії. Він спеціалізується на первинній переробці нафти й має стратегічне значення для паливної галузі РФ.

