Дрони атакували російську Сизрань: є влучання у НПЗ (фото, відео)

У ніч проти 22 квітня російські Telegram-канали повідомили про атаку безпілотників на місто Сизрань у Самарській області. За попередніми даними, дрони помітили неподалік місцевого нафтопереробного заводу.

Про це пишуть Astra, Shot, а також повідомив губернатор регіону В’ячеслав Федорищев.

За словами очевидців, мешканці міста зафіксували на відео проліт БпЛА над житловими кварталами. На записах також чути роботу систем протиповітряної оборони та звуки вибухів.

Аналітики OSINT-проєкту Astra встановили, що відео було зняте на проспекті 50 років Жовтня. У кадрі видно будинок №50 на вулиці Зоряній. Від цієї точки до Сизранського нафтопереробного заводу — близько трьох кілометрів.

За інформацією галузевих джерел, минулого року Сизранський НПЗ працював нижче проєктної потужності та переробляв близько 90 тисяч барелів нафти на добу, що становить приблизно 4,3 млн тонн на рік.

Також повідомляється, що за рік завод випустив:

800 тисяч тонн бензину;

1,5 млн тонн дизельного пального;

700 тисяч тонн мазуту.

Зранку губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив факт атаки дронів на Сизрань. За його словами, внаслідок роботи російської ППО нібито обвалився під’їзд багатоквартирного житлового будинку.

